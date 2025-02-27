Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Tanyeli, aylardır tedavisine hastanede devam ediyor. Hayranlarının iyi haber beklediği Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tanyeli, taburcu olacağını söyledi.

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını öğrenmiş ve defalarca kez ameliyat olmuştu. Aylardır hastanede tedavi gören Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili bir açıklama bekleniyordu.

"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM"

Instagram hesabından açıklama yapan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler... Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah.

"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"

Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız"