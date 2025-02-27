Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu. Tanyeli, 'Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah' ifadelerini kullandı.

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Tanyeli, aylardır tedavisine hastanede devam ediyor. Hayranlarının iyi haber beklediği Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tanyeli, taburcu olacağını söyledi.

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını öğrenmiş ve defalarca kez ameliyat olmuştu. Aylardır hastanede tedavi gören Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili bir açıklama bekleniyordu.

"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM"

Instagram hesabından açıklama yapan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler... Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah.

"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"

Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız"

Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım

Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
img

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
img

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Kara:

Allah şifa versin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.