Kanal D, Gündüz Kuşağında Yeni Sezon Heyecanı Yaşıyor

Kanal D'nin gündüz kuşağında ilgiyle izlenen programları; Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ı bir araya getiren Neler Oluyor Hayatta ile Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yeni yayın dönemini açıyor. Neler Oluyor Hayatta'da gündemin nabzı tutulurken Gelinim Mutfakta ise gelin-kaynana rekabeti yarışma heyecanını ve eğlenceyi birleştirmeye geliyor.

"İZLEYİCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Kanal D'nin gündemi hem takip eden hem de belirleyen programı Neler Oluyor Hayatta yaz tatilinden dönüyor. Ferda Yıldırım'ın sunumu, Hakan Ural'ın yorumları ile sabah kuşağında sadık bir izleyici kitlesi edinen programı, yedinci sezonuna merhaba diyor. Yeni yayın dönemi için afiş çekiminde bir araya gelen Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, yeni yayın dönemi heyecanlarını paylaştı. Yıllar sonra ilk kez uzun bir tatil yaptığını ve yaz molasını enerji depolayarak geçirdiğini belirten Ural, işini özlediğini söyledi: "Uzun zamandır birlikteyiz ve aile gibi olduk. Ekibi, işimizi, izleyicilerimizi özledik. Ekip arkadaşlarımız iki aylık arada ciddi bir hazırlık yapmışlar. Heyecanlıyız. İnşallah sürçülisansız bir sezon geçireceğiz."

"AYNI HEYECANI YAŞIYORUZ"

Hafta içi her gün canlı olarak izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta'nın sunuculuğunu üstlenen Ferda Yıldırım, "Bu ara hepimize iyi geldi ama müthiş bir özlemle geri dönüyoruz. İzleyicilerimizi çok özledik" deyip ekledi: "Geçen sezon ilklere imza attık, özel röportajlarımız vardı. Uzun süre konuşuldu. Bu sezon için de aynı heyecanı yaşıyoruz." Hakan Ural'la yakaladıkları uyumla göz dolduran ve bu anlamda kendini çok şanslı hissettiğini belirten başarılı sunucu, yaz döneminde izleyicilerden gelen mesajlara ve sokakta yaptığı sohbetlere dikkat çekti. Tepkilerin hem kendisini hem ekibi motive ettiğini söyleyen Yıldırım, "Verdiğimiz arada izleyicilerimiz de bizi özlemiş. Mesajlardan, yolda çevirip 'Ne zaman başlıyorsunuz' demeleri hepsi motivasyonumuzu artırdı" diye konuştu.

Hayata, insana ve gündeme dair tüm konuların konuşulduğu, özel içerikleriyle kendi gündemini yaratan "Neler Oluyor Hayatta" 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de.

"YARIŞMACILARIN HİKAYELERİNE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ"

Kanal D'nin ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın sekizinci sezonu başlıyor. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yarışmanın sunucusu Aslı Hünel, bu sezon için çok iddialı: "İzleyicilerimizi gerçekten büyük sürprizler bekliyor. Efsane yarışmacılar, fenomenler, yarışmaya ilk defa katılan yeni yarışmacılarımız var. Şunu söyleyebilirim ki çok şaşıracaklar duydukları hikayeler karşısında."

"REKABET ÇOK YÜKSEK"

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının enerjilerinin bu sezon çok yüksek olduğunu belirten Aslı Hünel, "Hırslı ama bir o kadar da eğlenceliler" deyip ekledi: "Daha ilk haftadan

gelinlerin arasındaki rekabet, yarışma hırsı çok yüksek. Ben bazen aralarda gelinlere takılıyorum, 'Hem bu kadar konuşup hem nasıl yemek yapıyorsunuz, yorulmuyor musunuz?' diye ama onlar bu durumdan oldukça memnun. Onların o halleri benim de enerjimi ikiye katlıyor."

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta, 1 Eylül Pazartesi'den itibaren sekizinci sezonuyla hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D'de.