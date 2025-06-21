Kanal D'den Sıradışı Bir Format: 'Kuralsız Sokaklar'

Kanal D'den Sıradışı Bir Format: 'Kuralsız Sokaklar'
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Kanal D, izleyicileri dünyanın en tehlikeli sokaklarına götürecek yeni programı 'Kuralsız Sokaklar' ile yayın hayatına başlıyor. İlk bölümde Bangladeş ve Brezilya'nın çetelerle dolu bölgeleri keşfedilecek. Sunuculuğunu Mert Öztürk'ün üstlendiği program, izleyicileri farklı kültürlere ve korkutucu gerçeklere tanıklık ettirecek.

MERAK uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği mahalleler, hiçbir trafik kuralının geçerli olmadığı caddeler, kuralsızlığın kol gezdiği sokaklarda heba olan hayatlar. Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olacak yeni formatı 'Kuralsız Sokaklar', izleyicileri dünyanın en tekinsiz sokaklarında ezber bozan bir yolculuğa çıkarmaya geliyor.

ÖLÜMÜN KIYISINDA YOLCULUK

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu 'Kuralsız Sokaklar', ilk bölümünde izleyicileri önce Güney Asya'ya, ardından da Güney Amerika'ya götürecek. Bangladeş'in başkenti Dakka'da ölümle burun buruna gerçekleşecek tren yolculuğuyla Asya'nın en büyük genelevine gidiş macerası nefes kesecek. Trafiğin gerçek anlamda bir çileye dönüştüğü şehirde, şehrin simgelerinden otobüslerle, hijyenin uğramadığı cadde ve sokaklar arasında yapılacak sıra dışı yolculuk hafızalara kazınacak.

TEK KURAL KURALSIZLIK

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarında ise 'Kuralsız Sokaklar' izleyicileri kendilerini çetelerden izin alınmadan girilemeyen mahallelerde bulacak. Şehrin 150 bin nüfuslu favelası (gecekondu) Paraisópolis'in, 'Daha kaç kişinin ölmesi lazım, bu hayatın bitmesi için' yazılı duvarları tüyleri diken diken edecek. Muhbirliğin sonunun ölüm, tek kuralın kuralsızlık olduğu sokaklardaki keşif, ilk kez tanık olunacak görüntülere ve gerilim dolu dakikalara sahne olacak.

Sunuculuğunu Mert Öztürk'ün üstlendiği 'Kuralsız Sokaklar', ilk bölümüyle 22 Haziran Pazar saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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