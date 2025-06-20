Kanal D'den 'Kuralsız Sokaklar' Programı Geliyor

MERAK uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği tekinsiz mahalleler, hiçbir trafik kuralının geçerli olmadığı caddeler, kuralsızlığın kol gezdiği sokaklarda heba olan hayatlar. Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olacak yeni formatı 'Kuralsız Sokaklar' için geri sayım sürüyor. İzleyicileri dünyanın en tekinsiz sokaklarında ezber bozan bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan program, ilk bölümüyle 22 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranında olacak.

SIRA DIŞI YAŞAMLAR

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunumuyla yayınlanacak 'Kuralsız Sokaklar', izleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Bazen Bangladeş'te bir trenin üstünde tehlikeli bir yolculuğa tanıklık edilirken bazen çetelerin izni olmadan adım dahi atılamayan mahallelerin kapıları ardına kadar açılacak. Dünyanın en kirli ülkesi Bangladeş'in sokaklarından Latin Amerika'nın en büyük şehri Sao Paulo'nun 150 bin nüfuslu favelasına (gecekondu) her bölümde ayrı dünyaların kapısını açacak olan 'Kuralsız Sokaklar' ile Kanal D, adrenalin dolu bir izleme deneyiminin adresi haline gelecek.

Mert Öztürk'ün sunumu ile ekrana gelecek 'Kuralsız Sokaklar', ilk bölümüyle 22 Haziran Pazar saat 20.00'de Kanal D'de.