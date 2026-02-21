Haberler

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim Haber Videosunu İzle
Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Kalben, Ankara sokaklarında dans ettiği videosunu paylaştı. Kendisine "deli" diyenlere gönderme yapan Kalben, gündüz gözüyle de özgürce dans etti.

  • Kalben, Ankara'da sokak ortasında dans etti ve bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.
  • Kalben, 'Beni sadece gece deli sanıyorlar; oysa ben gündüzleri de deliyim' ifadesini kullandı.
  • Kalben, sahnede eski sevgilisiyle ilgili 'Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim' dedi.

Ankara'da sokak ortasında dans eden Kalben, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Sahnedeki çılgın danslarıyla gündem olan Kalben bu kez de sokaklarda dans etti.

''BEN GÜNDÜZLERİ DE DELİYİM''

Paylaşımına ise şu notu düştü:

"Beni sadece gece deli sanıyorlar; oysa ben gündüzleri de deliyim. Özgürce dans etmek delilikse… Gururla öyleyim."

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

Şarkıcının sokak dansı ve sözleri kısa sürede dikkat çekerken, kimi takipçileri cesur buldu, kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇMİŞTİ

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Haber değil magazin...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı