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Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı

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Kalben, GQ Men of the Year ödül törenine erkek kılığında giderek dikkatleri üzerine çekti. "Bugün 'adam olayım' dedim. Belki daha özgür ve rahat hissederim." diyen Kalben'in cesur adımı sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Kalben, yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan GQ Men of the Year gecesine erkek kılığında katılarak adından söz ettirdi.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında gitti

KOSTÜMÜNÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Maskülen tarzı, gömleği, ceketi ve bıyık makyajıyla dikkatleri üzerine toplayan Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, ben bir gün erkek olayım belki işe yarar diye düşündüm." diyerek bu tercihiyle vermek istediği mesajı aktardı.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında gitti

"BUGÜN 'ADAM OLAYIM' DEDİM"

"Bugün 'adam olayım' dedim. Belki daha özgür ve rahat hissederim." sözleriyle kadın olmanın zorluklarına dikkat çeken Kalben'in tarzı, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJY:

İSLAM COĞRAFYASINDA KIZ OLARAK DOĞMAK HAYATA 5-0 GERİDE BAŞLAMAK GİBİ BİR ŞEY.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Kalben normalde kadın mıydı asdhshsh

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Dikkat çekmek için yapılan zırvalık. (bıyıkla adam olunmaz).

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Mesajında haklısın da, GQ Men of the year’da ne işin var senin? Samimi olmuyor böyle kuzum.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Darısı Murat Övüç'ün başına.

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Jack sparrow un yandan yemişi

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Kendisinin varlığından ilk bu şekilde haberdar oldum. Başarılı bir PR çalışması yoksa onun aldığı ödülden hiç haberimiz olmayacaktı. Yaptığına gelince onun dünyasında yer tutmak, büyük organizasyonlardan tahsilat yapabilmek için organizasyon sahiplerinin değirmenine su taşımak zorundasın. Ödül töreni kendi tanıtımını yapmak için bile kurgulamış olabilir

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