Kahramanmaraş Depremi... SANATÇILARIN; GÖZYAŞI, FERYAT VE YARDIM ÇIĞLIKLARI!...
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve tam 10 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi için sanatçılar adeta seferber oldular... Kimi göçük altında kalan ablasının kurtarılması için yardım çığlıkları atarken, Bazıları depremzedelere yardımda bulunmak için bizzat çalışmalara katıldılar.
İşte depreme Antep'te yakalanan Ümit Yaşar ile Şenol İpek, Uğur Arslan, CZN Burak, Uğur Aslan, Ferman Toprak, Bircan Bali, Volkan Severcan ve Nagehan Karadere'nin depremle ilgili paylaşımları...
Kaynak: Magazinkolik / Magazin