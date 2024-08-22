Üye Girişi
Haberler

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, yıllar önce kendilerini terk eden babasının ortaya çıkarak ''Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Hakaret içerikli yorumlarla ilgili yasal işlem başlatacağım'' demesine tepki gösterdi. Babasının adını dahi anmak istemediğini söyleyen Ezildi, ''Benim adımı anmasın benim için ölmüştür'' dedi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay Erzurum'da yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirdi. Eylül ayında bir nişan da İstanbul'da yapmaya hazırlanan Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babası ortaya çıktı. Bu zamana kadar oğluna zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen baba Mehmet Ezildi'ye ünlü sunucudan cevap gecikmedi.

BABA EZİLDİ: OĞLUMA ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM

Yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen doktor Mehmet Ezildi, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sessizliğini bozarak "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

"BENİM İÇİN ÖLDÜ, BENİ ARAMASIN"

Programında dış sesinin "Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?" sorusu üzerine babasının açıklamasına cevap veren Kadir Ezildi "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür. Giderken de 'beni öldü bilin' dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kadir Ezildi Baba Televizyon Magazin Haberler

500

Yorumlar (2)

Perwer:

Ünlü sunucu mu? Ben ilk defa duyuyorum

5
8
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Yani bir televizyon programında konuşulacak işler mi bunlar? Ailevi sorunlarını açıp, laf sokmak, hesaplaşmak nedir? Belli ki önceden kurgulanmış bu. Küçük düşürmüş kendini. Bir de 657.000 TL para harcadım diyor. Kız tarafını niye mahçup ediyorsun?

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? Onur ve Beyza arasında ne var? MasterChef Onur'un sevgilisi var mı? MasterChef Onur kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? DISCORD ÇÖKTÜ MÜ? Discord neden açılmıyor? 22 Ağustos Discord'a ne oldu? Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Beyza'nın sevgilisi var mı? MasterChef Beyza nereli, kaç yaşında? SÜPER LİG 3. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU? Süper Lig 3. hafta hakemleri listesi! Tamar Oner ve Can Tanrıyar boşanıyor mu? Tamar Oner ile Can Tanrıyar neden ayrılıyor? Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir? St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları, 22 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi! HAVA DURUMU! 22 Ağustos İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yurt genelinde hava sıcaklığı değişiyor! 2024 Üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor? E-kayıt ne zaman, nereden yapılıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2024! CANLI DÖVİZ KURU 22 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Emirhan Topçu kimdir? Emirhan Topçu kaç yaşında, nereli? Emirhan Topçu hayatı ve kariyeri...
title