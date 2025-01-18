Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı

Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in üniversite mezuniyetini kutlamak için Erzurum'a giderek hediyelere boğdu. Ezildi'nin bu jesti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yıllar öne TLC'deki Temizlik Avcıları programında tanınıp ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda yaptığı nişanlarla gündemden düşmemişti. Ezildi bu kez de Gamze Türkmen'e aldığı hediyelerle sosyal medyaya damga vurdu.

En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi sık sık nişanlısına taktığı altınlarla gündeme geliyor. Hem Erzurum'da hem de İstanbul'da yaptığı nişanlarla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez de nişanlısına aldığı mezuniyet hediyeleriyle konuşuldu.

HEDİYELER ÇOK KONUŞULDU

Ezildi, üniversiteden mezun olan nişanlısı Gamze Türkmen'e yaptığı jestlerle takdir topladı. Nişanlısının mezuniyetini kutlamak için soluğu Erzurum'da alan Kadir Ezildi nişanlısına altın takılar ile tablet hediye etti.

Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Nerden nereye geldi kendi tırnakları çabasıyla zor çocukluktan sonra huzura imkana kavuştu şimdi de yuva kurdu Allah daim etsin iyi kalpli kadir ezildi mizi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Ortac:

Tableti bu zamana kadar alamamış mı.Tablet dediğin kaç para yaw

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.