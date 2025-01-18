Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Yıllar öne TLC'deki Temizlik Avcıları programında tanınıp ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda yaptığı nişanlarla gündemden düşmemişti. Ezildi bu kez de Gamze Türkmen'e aldığı hediyelerle sosyal medyaya damga vurdu.

En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi sık sık nişanlısına taktığı altınlarla gündeme geliyor. Hem Erzurum'da hem de İstanbul'da yaptığı nişanlarla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez de nişanlısına aldığı mezuniyet hediyeleriyle konuşuldu.

HEDİYELER ÇOK KONUŞULDU

Ezildi, üniversiteden mezun olan nişanlısı Gamze Türkmen'e yaptığı jestlerle takdir topladı. Nişanlısının mezuniyetini kutlamak için soluğu Erzurum'da alan Kadir Ezildi nişanlısına altın takılar ile tablet hediye etti.