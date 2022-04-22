Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk İddialarına Cevap!

Neslihan Atagül ile evli olan oyuncu Kadir Doğulu, geçtiğimiz yıl Serra Arıtürk ile 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol almıştı.

Doğulu ve Arıtürk'ün dizinin çekildiği dönemde yakınlaştığı iddia edilmişti. İkili, o dömem bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

SOSYAL MEDYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Söz yazarı Onur Akay, bir dönem 'Aşkın Tarifi' dizisinde rol alan Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Akay, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığını ve Serra Arıtürk'ün hamile olduğunu öne sürdü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çirkin iddia sonrası ilk açıklama Kadir Doğulu'dan geldi.

Dün akşam eşiyle doğum günü kutlaması çıkışı görüntülenen Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Doğulu, "O haberi yapan kişinin allah yardımcısı olsun. Bu iddiayı bana değil o haberi yazan kişiye sorun" diyerek sitem etti.

Kadir Doğulu'nun bu soruyu gülerek yanıtlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arıtürk, gitar eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir.

2021 yılında ise Kanal D de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu kim, nereli, kaç yaşında; Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. 40 yaşındadır.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir.

KADİR DOĞULU EŞİ KİM?

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile evlenmiştir. Çiftin çocuğu bulunmuyor.

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