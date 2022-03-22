Kadınlar Tayt Giymesin Adamlar Sapıtıyor!

Oyuncuk yaptığı dönemde ambulans şoförlüğü de yapan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in "İki işi bir arada götürmek zor olmadı mı?" sorusuna "Zor olmadı. Çünkü arkadaşlarımın çok yardımı oldu. 20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum" diye yanıt verdi. Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar oynamasına rağmen düşünüldüğü gibi çok para kazanmadığını ifade eden Yağcı, "Çok para kazanamadım. Masraflar, yiyecekler, arabamızı aldık. Para için zaten yapmadım. Lüks hastası bir insan değilim. Benim için önemli olan sağlık." diye konuştu.

"ÖLMEDEN İKİ GÜN ÖNCE KONUŞTUK"

Süleyman Yağcı, 2017 yılında silahlı saldırı sonucu Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rol arkadaşı Vatan Şaşmaz hakkında konuştu. Yağcı, Esra Sönmezer'in "Vatan Şaşmaz nasıl bir insandı? Ölmeden önce kendisiyle hiç konuştunuz mu?" soruları üzerine merhum sanatçı ile ölmeden iki gün önce aralarında geçen muhabbeti paylaştı: " Vatan çok sevimli, sempatik, kibar ve beyefendiliği elinden bırakmayan bir insandı. Ölmeden bir iki gün önce oturduk sohbet ettik. Ona söyle söyledim: 'Kardeşim hayat hep laylaylom ile geçmiyor. Hayatın gerçekleri var ve şu anda seninle konuşurken belki de ikimiz ya da birimiz ölebiliriz. Aldığımız nefesi dışarıya vereceğimizin garantisi yoktur. Ölüm bizlere giydiğimiz atlet kadar yakındır." Bana 'Doğru söylüyorsun Süleyman abi' dedi. İki gündür sonra da rahmetli oldu. Hayat sürprizlerle dolu. Çok üzüldük. Evladı yetim kaldı. İnsan bazen hata edebiliyor. Hatasını canıyla ödeyebiliyor. Hatasız da günü bitebiliyor."

"KADINLAR TAYT GİYMESİN, ADAMLAR SAPITIYOR"

Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı. Telefonla canlı yayına katılan bir kadının 'Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri ikiliyi tartışmaya itti. Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade ederken Esra Sönmezer bunun doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. "Kadınlar tayt giymesin" diyen Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuştu. Yağcı'nın bu sözleri üzerine Esra Sönmezer, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek karşılık verdi.