Alman belgeseline çıkan Daltonlar çetesine operasyon! 9 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya merkezli ZDF kanalının "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeseline konu olan Daltonlar çetesine İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan, araç içinde silahlı şekilde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 9 şüpheliyi yakaladı. Yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
- Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
- Almanya merkezli ZDF televizyonu, İstanbul'da Daltonlar çetesi üyelerini konu alan "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgesel yayınladı.
Almanya merkezli televizyon kanalı ZDF'in yayınında yer alan çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mainz merkezli Alman televizyon ZDF, İstanbul'da Daltonlar çetesinin üyeleri üzerine belgesel türü yayın yapmış, "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselde çete üyelerine yer verilmişti.
ARAÇ İÇİNDE SİLAHLI RÖPORTAJ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.
RUHSATSIZ TABANCA VE BİLGİSAYARLAR ELE GEÇİRİLDİ
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.