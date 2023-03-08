Kadınca Dergisi.com… GEÇMİŞTEN GELECEĞE 'KADINCA' DOKUNUŞ…

Kadınca dergisi 8 Mart için düzenlediği bu özel koleksiyonu, kadınların gücüne ve saçtığı ışığa ithafen, aynı acı izlerin unutulmaması ve geleceğe taşınmaması dileği ile tüm kadınlara armağan ediyor.

1 Aralık 1978'de Türkiye'de kadınlar için halen etkisi sürmekte olan önemli bir değişim dalgası başlamıştı. Bu tarih Kadınca dergisinin ilk sayısıyla çıkış yaptığı tarihti. Ülkemizde kadın haklarının ve feminist hareketin henüz ortaya çıkamadığı, sosyal hayatta kadınlara pek çok bağlamda metazori uygulandığı zamanlardı. Dönemin tüm tutucu baskılarına karşı kadın haklarını savunmayı ve kadınların yaşam içerisindeki özgürlüklerinin altını çizmeyi başaran Kadınca dergisi, Duygu Asena'nın yayın yönetmenliğinde Türkiye'yi Feminizmle tanıştırarak yeni bir devrim başlattı.

1984 yılında Kadınca dergisi ekibine muhabir olarak katılan ve 2006 yılından itibaren isim hakkı sahibi ve genel yayın yönetmeni olan Oya Demirtok'un, reflektif haberciliği ve iddialı röportajlarıyla Türkiye'de büyük yankılanmalar duyulmaya başladı. Bu çarpıcı röportajlardan ilki, şiddet gördüğünü anlatan ilk ünlü olarak kayıtlara geçen Perihan Savaş röportajı oldu.

Kadınca, Zeynep Özal'ın başbakan kızı olduğu dönemde, kapısında korumalar varken eşinden şiddet gördüğünü açıkladığı röportajıyla bir kez daha kadına şiddetin sınıfsal olmadığını dergi kapağında yayınlayarak tarihe not düştü. Kadınca dergisi, yıllar içerisinde birçok kez haklarını arayan, baskıya, şiddete ve haksızlıklara karşı duran her kesimden insanın kendisini açıkça ifade etmek için buluştuğu bir baş kaldırı ve özgürlük alanı haline geldi.

Bugün ise 45. Yılında ve birçok ilke imza atmış bulunan Kadınca dergisi, yine Oya Demirtok'un önderliğinde kolektif bir ruhla can bularak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gür bir sesle sesini yükseltiyor.

1984 Perihan Savaş, 2006 Zeynep Özal, 2011 "Zincirleri Birlikte Kıracağız" manifestosuyla hazırlanan kapağı ve 2021 Nazan Öncel'in "Dünya Kadınlar Günü Yastayız" kapağı ile; yeni nesil kadın sanatçılarımızla hep bir ağızdan "İMDAT" diyenlerin kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekenlerin ve bu mücadeleyi sürdürenlerin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Kadınca, bu özel 4 kapakla gerçekleştirdiği çalışmalar ile yeni dünyaya bir selamla tekrar sesini yükseltiyor.

Geçmişi Unutmadan Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Günceli ve gündemi mercek altında tutarak taçlandıran Kadınca dergisi, yeni teknolojileri ve dijital sanat akımlarını araç edinerek sahip olduğu idealleri paylaşıma açıyor. Bu bağlamda Türkiye'de ilk kez kadına şiddet odaklı dergi kapaklarını basan Kadınca, arşivinde bulunan koleksiyon değerindeki fotoğraf çalışmalarını yapay zekaya işleterek "kadına şiddete" dikkat çekiyor. Yapay zekanın yorumladığı kadına şiddet kavramı odağındaki dergi kapakları, fütüristik ve siber punk izler taşıyor. Görsellerdeki renk ve materyaller de yeniden yorumlanıyor. Portrelerin yüzlerinde bulunan yara izleri ve saç stilleri, yeni yüzler üzerinde orjinal bağlamından ayrılarak güç ve ışık imgelerine dönüşüyor.

Kadınca dergisi 8 Mart için düzenlediği bu özel koleksiyonu, kadınların gücüne ve saçtığı ışığa ithafen, aynı acı izlerin unutulmaması ve geleceğe taşınmaması dileği ile tüm kadınlara armağan ediyor.

Bu özel koleksiyonu genişletmek üzere, arşivde mevcut olan ve sahaflardan toplanan tüm dergi kapakları, Buse Feruhpur Kılıç'ın kreatif direktörlüğünde NFT eserlere dönüştürülüyor. Sanatsal üretim sürecinin tamamlanmasının ardından büyük bir NFT arşiv sergisi organize edilerek geçmişten bugüne Kadınca dergisine emek veren, röportajlarıyla yer alan yol arkadaşlarının katılımlarıyla ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle birlikte milletçe yaşadığımız acıları içimizde hissederek, her acının ve her felaketin cehaletten kaynaklandığının bilinciyle, uluslararası NFT sitelerinde ve sergide satışa sunulacak NFT'lerin tüm geliri eğitim neferi Türkan Saylan'a saygıyla, deprem mağduru kızlarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlanacaktır…

Genel Yayın Yönetmeni : Oya DEMİRTOK

Yazı İşleri Editörü : Ayşe DURUKAN

Kriatif Editör : Buse F.KILIÇ