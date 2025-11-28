KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu
KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta'yı tanıttı. Lansmana eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal'ın farklı anlarda kameralara yansıyan yüz ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.
- Kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda kamuoyuna tanıtıldı.
- Oyuncu Sinem Kobal'ın lansmanda sergilediği yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" sloganıyla hazırlanan kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.
SİNEM KOBAL'IN BAKIŞLARI OLAY OLDU
Etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok isim katılırken, geceye damga vuran isim ise oyuncu Sinem Kobal oldu. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı törende sık sık kameralara yansıyan yüz ifadeleriyle dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA ELDEN ELE DOLAŞIYOR
Farklı anlarda kaydedilen görüntülerde Kobal'ın mimikleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, etkinlik sonrası paylaşımlarında Kobal'ın görüntüleri üzerine çeşitli yorumlar yaptı.