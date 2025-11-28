KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" sloganıyla hazırlanan kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

SİNEM KOBAL'IN BAKIŞLARI OLAY OLDU

Etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok isim katılırken, geceye damga vuran isim ise oyuncu Sinem Kobal oldu. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı törende sık sık kameralara yansıyan yüz ifadeleriyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Farklı anlarda kaydedilen görüntülerde Kobal'ın mimikleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, etkinlik sonrası paylaşımlarında Kobal'ın görüntüleri üzerine çeşitli yorumlar yaptı.