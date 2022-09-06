Kaan Yıldırım O İsimle Birlikte...

Kaan Yıldırım'ın rol alacağı 'Sipahi' dizisindeki partneri için sürpriz bir kadın oyuncunun ismi geçiyor. İşte o isim...

Kaan Yıldırım, Sipahi dizisiyle anlaşmıştı. Ali Doğançay'ın yazdığı dizide Kaan Yıldırım İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda yetiştirdiği en iyi isimlerde biri olan Korkut Ali Türkoğlu'na hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Dizide Yıldırım'ın partnerini canlandırması için Özge Gürel'le görüşüldüğü öğrenildi.

Son olarak "Hayaller ve Hayatlar" dizisinde başrol oynayan Özge Gürel, imza atarsa "Sipahi"de Canan rolüne hayat verecek. Canan bol aksiyon sahneleri olan dizide başarılı bir terörle mücadele komiseridir.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile evlidir.