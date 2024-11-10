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Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

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Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığını açıkladı. Taşaner, ayrılık kararını alırken yaşadığı süreci ve düşüncelerini anlattı.

Show TV'de cuma akşamları ekranlara damga vuran dizi Kızılcık şerbetinde ayrılık var. Geçtiğimiz sezonun sonlarında diziye dahil olan Kaan Taşaner ayrılıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan başarılı oyuncu, dizide yaşadığı memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi. Show TV'nin Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna geçtiğimiz sezonun sonlarında Giray karakteri ile başarılı oyuncu Kaan Taşaner dahil olmuştu. Ancak dizide senaryonun kendi istediği gibi evrilmediğini söyleyen Kaan Taşaner Kızılcık şerbetinden ayrılma kararı aldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ayrılık sebeplerini tek tek anlattı.

Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

KAAN TAŞANER KIZILCIK ŞERBETİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner diziye veda ediyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ayrılık sebebini tek tek açıkladı. İşte Kaan Taşaner'in dizideki rolü ile ilgili yaşadığı pişmanlık: "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer."

AFİŞ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde dahil olan başarılı oyuncu Kaan Taşaner, yeni sezon afişinde yer almayınca da tepki göstermişti. Konu ile ilgili bir magazin programını açıklamalarda bulunan oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır."

Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselen öztürk:

Adam haklı saçma sapan bir projenin içinde ne yapacak hem de yok sayılarak Nilay'ın annesinin yazdığı senaryodan çok bir şey beklememek lazım :)))

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