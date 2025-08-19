'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Haber Videosu

Sosyal medyada "Jrokez" adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da 12. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç isim bugün Mersin Muğdat Camii'nde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede yaka kartlarına eklenen fidan bağışı için QR kod detayı dikkat çekti.

Sosyal medyada "Jrokez" adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da kendi yaşadığı, 12. katta bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Genç yayıncı, bugün öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZEDE ANLAMLI DETAY

Cenaze töreninde katılımcıların yakalarına takılan fotoğrafların arkasına QR kod eklendi. Bu kodlar aracılığıyla fidan bağışı yapılabilmesi sağlandı. Uygulama, genç yaşta yaşamını yitiren Dalgakıran'ın anısını yaşatmaya yönelik anlamlı bir girişim olarak dikkat çekti.

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bulunan Admira Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dalgakıran, akşam saatlerinde evinin 12. katındaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Dalgakıran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından memleketi Mersin'e götürülerek defnedildi.

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, mahalledeki sapığı evden aldı

Kamera kayıtlarını izleyen polis, mahalledeki sapığı evden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.