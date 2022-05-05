Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu - Haberler

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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard arasındaki dava gündemdeki sıcaklığını koruyor. Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu.

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Karşılıklı tanıkların dinlendiği davanın her detayı ise bomba.

ASANSÖR KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sunduAmber Heard ve Cara Delevingne

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Amber Heard, Johnny Depp, Elon Musk, Magazin, Haberler

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