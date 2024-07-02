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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi

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Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği bir süredir sallantıda olduğu bildirildi. Çiftin Mart ayından beri ayrı olduğunu belirten bir kaynak, Affleck'in Lopez'i çok koruyucu olduğunu söyledi. Boşanma dedikoduları, Lopez'in Mayıs 2024'teki Met Gala'ya kocası olmadan katılmasıyla başladı. Son zamanlarda, çiftin Beverly Hills malikanesi Zillow'da listelendi ve Affleck eşyalarını evden taşıdı. Lopez, yazı İtalya'da geçirirken, Affleck Los Angeles'ta kaldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği bir süredir sallantıda. Bir kaynak, çiftin Mart ayından beri ayrı olduğunu belirtti, ancak Affleck'in Lopez'i çok koruyucu olduğu söylendi. Çiftin temsilcileri yorum yapmadı.

Lopez ve Affleck aylardır boşanma dedikodularının merkezinde. Page Six, ünlü çiftin 60 milyon dolarlık Beverly Hills evlerinden sanat eserleri sattığını bildirdi.

Dedikodular, Lopez'in Mayıs 2024'teki Met Gala'ya kocası olmadan katılmasıyla başladı. Affleck'in Lopez'den ayrı bir evde kaldığı bildirildi. InTouch, çiftin evlilik sorunları için terapiye gittiklerini açıkladı.

Son zamanlarda, Affleck ve Lopez'in Beverly Hills malikanesi Zillow'da listelendi ve Affleck eşyalarını evden taşıdı. Yazı ayrı geçiren çiftlerden Lopez, İtalya'ya gitti, Affleck ise Los Angeles'ta kaldı.

Ben Affleck, 30 Haziran Pazar günü eski eşi Jennifer Garner'ın evine sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Garner'ın, Affleck'in Lopez ile evliliğinde yaşanan drama arasında eski eşine destek verdiği bildirildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Jennifer Lopez Los Angeles Ben Affleck İtalya 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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