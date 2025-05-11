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Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi

Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
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Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 2025 yılında Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. İlk konser 23 Temmuz'da Antalya'da, ikinci konser ise İstanbul'da gerçekleşecek. Antalya konserinin bilet fiyatları, yoğun talep nedeniyle 20 bin TL'den 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

Sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 23 Temmuz 2025'te Antalya'da bir otelde sahne alacak. Ardından İstanbul'da, Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

BİLET FİYATLARINA 1 GECEDE ZAM GELDİ

55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da vereceği konserin bilet fiyatları da geçen gün belli olmuştu. Ancak konser biletleri 20 bin TL'den satışa çıktıktan 24 saat sonra fazla talep nedeniyle yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL BİLETLERİ HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI

Jennifer Lopez'in Türkiye turnesinin ikinci ayağı olan İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'da bulunan Festival Park'ta düzenlenecek konserin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

KULİS İSTEKLERİ İSE ŞAŞIRTIYOR

Öte yandan Jennifer Lopez'in Antalya'da kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak. Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak. Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak. Villada özel bir spor salonu olacak.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Elin Nenesi bile gelip bizde ki kazları yoluyor.. Şu konsere gidenlerin yüzde doksanı ülke batıyor edebiyatı yapmıyorsa namerdim

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

şu zavallılara acıyorum bir maça bir konsere dünyaları verirler yolda bir gariban açım dese git çalış derler

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