Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi

Sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 23 Temmuz 2025'te Antalya'da bir otelde sahne alacak. Ardından İstanbul'da, Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

BİLET FİYATLARINA 1 GECEDE ZAM GELDİ

55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da vereceği konserin bilet fiyatları da geçen gün belli olmuştu. Ancak konser biletleri 20 bin TL'den satışa çıktıktan 24 saat sonra fazla talep nedeniyle yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL BİLETLERİ HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI

Jennifer Lopez'in Türkiye turnesinin ikinci ayağı olan İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'da bulunan Festival Park'ta düzenlenecek konserin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

KULİS İSTEKLERİ İSE ŞAŞIRTIYOR

Öte yandan Jennifer Lopez'in Antalya'da kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak. Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak. Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak. Villada özel bir spor salonu olacak.