Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
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Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
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Jennifer Lopez, İspanya'da düzenlenen Up All Night turnesinin altıncı gecesinde cesur bir tulumla sahneye çıktı ve büyük beğeni topladı. 2019'dan sonra ilk uzun turnesine çıkan ünlü şarkıcı, turne sonrasında Las Vegas'ta kısa bir konser serisi verecek. Geçen hafta düzenlenen bir dinletide altı yeni şarkısını hayranlarına sunan Lopez, özel hayatında ve sahnede yeniden gündemde. 55 yaşında enerjisi ve duruşuyla fark yaratmaya devam ediyor.

Jennifer Lopez, İspanya'da düzenlenen Up All Night turnesinin altıncı gecesinde sahneye çıktı. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, taşlarla süslenmiş, çok cesur ve yüksek kesimli bir tulumla dans ederek büyük beğeni topladı.

Turneye 8 Temmuz'da İspanya'nın Pontevedra şehrinde başlayan Lopez, 12 Ağustos'ta İtalya'nın Sardinya adasında turneyi tamamlayacak. Bu, onun 2019'dan sonra sahneye çıkışı ve ilk uzun turnesi oldu.

Jennifer, geçen yıl 2024 için planladığı başka bir turneyi, çocukları ve ailesiyle vakit geçirmek istediği için iptal etmişti. O zaman, bu kararın çok zor olduğunu ve kalbinin kırıldığını söylemişti.

Şimdi ise sahnelere büyük bir enerjiyle geri dönen Lopez, konser öncesi provalardan görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

Turne sonrası, Aralık sonu ile Ocak başı arasında Las Vegas'taki Caesars Palace'ta kısa bir konser serisi verecek.

Geçen hafta Los Angeles'ta düzenlenen küçük bir dinletide ise altı yeni şarkısını hayranlarına sundu. Bu şarkılardan biri, Ben Affleck ile ayrılığına gönderme yapan duygusal bir parça.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022 yılında tekrar evlenmişti. Ancak geçen yıl ikinci evlilik yıldönümlerinde Jennifer boşanma davası açtı.

Özetle, Jennifer Lopez hem sahnede hem özel hayatında yeniden gündemde. 55 yaşında enerjisi ve duruşuyla fark yaratmaya devam ediyor.

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMisafir:

Neye karşı cesur, ateşe karşı mı

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Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

kestane

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Üzerinde kıyafet gören var mı ki acaba?

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