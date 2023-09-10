İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti
İzmir konserinde sahneye çıkan Sibel Can aldığı kilolarla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarında farklı olduğu gözlemlenen Can için "Diyeti bozmuş" yorumları yapıldı.
Konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can son olarak İzmir'de konser verdi. Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şaşırttı.
KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ
Gece boyunca hayranlarını sevilen şarkılarıyla coşturan Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı. Arkası yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle oldukça şık görünen Can, aldığı kilolarla dikkat çekti.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Diyeti bozmuş" dedi.