İstediği ücret krize yol açmıştı! Yerine düşünülen isim belli oldu

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi önemli bir değişiklikle gündeme geldi. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, 7. sezona girerken yapım şirketiyle yaşadığı ücret krizi nedeniyle diziden ayrıldığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL talep etmesi üzerine yapımcıyla anlaşma sağlanamadı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanarak hem izleyicilere teşekkür etti hem de perde arkasındaki gerginliğe işaret ederek "algı yaratmaya çalışanlara" göndermede bulundu.

CİHAN ÜNAL'A 37 YIL SONRA AYNI ROL İÇİN TEKLİF

Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası yapım ekibi, dizinin geleceğini şekillendirmek üzere yeni başrol arayışına girdi. Gündeme gelen isim ise sürpriz oldu. 1988 yılında TRT 1'de yayınlanan 12 bölümlük "Kuruluş" dizisinde Osman Bey'i canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosu yazılmakta olan yeni sezonda, Osman Bey'in yaşlılık yıllarının ekrana taşınması planlanıyor. Bu doğrultuda, geçmişte aynı karakteri canlandırmış olan Cihan Ünal'ın adı ön plana çıktı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin yeni sezonunda yalnızca başrol değil, geniş oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Orhan Bey dönemine geçilmesiyle birlikte, eski kadrodan yalnızca sınırlı sayıda ismin devam edeceği iddia ediliyor.