İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İstanbul'da yaşadığı lüks sitede 16. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Köse'nin yere hızla düştüğü görüldü.

  • Yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Erol Köse, ALS hastalığı nedeniyle el yazısıyla bıraktığı notta 'mecburdum' ifadesini kullandı.
  • Erol Köse, ölümünden bir hafta önce eserlerinin haklarını ve kazançlarını kızına devretti.

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

EROL KÖSE 16. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Yapımcı Erol Köse (61) olduğunu ve 16'ıncı kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Köse'nin 16. kattan düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Köse'nin hızla yere çarptığı görüldü.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ: ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI MECBURDUM

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
LGS başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıxxrn9cqp6r:

Bu görüntülerin yayınlanması çok yanlış

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Allah muhafaza rabbim sen ölümünde hayırlısını ver Yarabbi

Haber YorumlarıFurkan inci:

3 günlük dünya bu görüntü ibret olmalı olmeyecekmis gibi yaşayanlara

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

İntihar etmiş

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

ALS hastası olan, bakıma muhtaç biri(arkadaşı bakımlarını ben üsteliniyordum)diyor, hangi güçle cama çıkıp attı kendini. Bir de düşünce ayakkabısı fırlıyor. Terlik olsa havadayken çoktan ayağından çıkardı. İntihar eden biri ayakkabıyla neden intihar ediyor? Hadi ALS hastası ayakkabıyı çıkarmaya dermanı yoktu diyelim, cama nasıl çıkıyor? Ki, öyle lüks ofislerin camı genelde engin olmaz ve kolay açılmaz... Bir de düşüş şekli hiçbir refleks yok gibi. Düşerken sanki zaten bilinci kayıpmış gibi..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
