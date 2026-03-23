İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

EROL KÖSE 16. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Yapımcı Erol Köse (61) olduğunu ve 16'ıncı kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Köse'nin 16. kattan düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Köse'nin hızla yere çarptığı görüldü.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ: ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI MECBURDUM

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com