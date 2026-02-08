İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
Emiönü'nde tanıdık bir ses duyunca duraksayan vatandaşlar şarkı söyleyenin Rober Hatemo olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hatemo'nun adeta sokak sanatçısı gibi şarkı söylediği anların klip çekimine ait olduğu anlaşıldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Eminönü'nde yürüyen vatandaşlar, sokaktan yükselen tanıdık bir sesle duraksadı. İlk anda bir sokak sanatçısı sanılan kişinin, "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Ama Seni Sevdim" gibi git şarkılarıyla hafızalara kazınan ve 2000'li yılları kasıp kavuran Rober Hatemo olduğu fark edildi. Şarkı söyleyenin Rober Hatemo olduğunu fark eden vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
SOKAK SANATÇISI GİBİ ŞARKI SÖYLEDİ
Hatemo'nun sokak ortasında şarkı söylediği anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şarkıcının herhangi bir sahne ya da özel alan olmadan, Eminönü'nün kalabalığı içinde performans sergilediği görüldü.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede dikkat çeken görüntülerin, Rober Hatemo'nun yeni klibi için yapılan bir çekime ait olduğu anlaşıldı. Klip çekimi kapsamında sokakta şarkı söyleyen Hatemo, kendisini izleyen vatandaşların şaşkın bakışları arasında performansını sürdürdü.
"ŞİDDETTEN NEFESİM KESİLİRDİ" İTİRAFI
Geçtiğimiz ay bir YouTube programına konuk olan Rober Hatemo çocukluğunda babasıyla yaşadığı sorunlu ilişkiden ve maruz kaldığı fiziksel şiddetten bahsetmişti. Şiddetten zaman zaman nefesinin kesildiğini söyleyen Hatemo, yaptığı samimi itiraflarla izleyenleri derinden etkilemişti.
Kariyerine ilişkin de konuşan Hatemo bugüne kadar hiç ödül almamış olmasına dikkat çekerek ancak kırgın olmadığını da belirterek, "Bana bir tane ödül vermediler. Gidiyorsun, izliyorsun, geliyorsun. Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam" sözleriyle sektöre sitem etmişti.