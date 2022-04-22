İstanbul Film Festivali... 'RÜYA' GİBİ BİTTİ!

"41 yıllık rüyâ" sloganıyla yapılan festivalde bu yıl 56 film yarıştı. Ulusal Yarışma'ya Nazlı Elif Durlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Zuhal" ve Ziya Demirel'in yönettiği "Ela ile Hilmi ve Ali" filmleri damgasını vurdu. "Zuhal" üç dalda, "Ela ile Hilmi ve Ali" dört dalda ödül aldı.

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale'yi Maryna Er Gorbach'ın yönettiği "Klondike" kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Onur Ünlü açıkladı ve sundu. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'nü ise Ali Kemal Güven'in yönettiği "Çilingir Sofrası" kazandı. En İyi Yönetmen ödülü, "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

Ödül töreninin sunucusu Cem Davran, geceye esprileriyle renk kattı. Davran'ın TL'nin değerinin düşmesiyle birlikte para ödüllerinin de az geldiğini ima ettiği esprileri her seferinde alkış aldı.

GASPAR NOÉ ÇILGINLIĞI

Festivalin son iki gününde dünyaca ünlü yönetmen Gaspar Noé çılgınlığı yaşandı. Pazartesi günü akşam geç saatte İstanbul'a gelen ünlü yönetmen, öğrendiğimize göre yapılan planların dışına çıkarak aynı akşam filmi "Vortex"in Kadıköy Sineması'ndaki gösterimine katılmak istedi. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da hayranlarına sürpriz yapan Noé'yi izleyiciler film bittikten sonra salonu terk etmeyerek 15-20 dakika bekledi ve sorularını yöneltti.

Ünlü yönetmenin İstanbul'a gelişi öylesine heyecan yarattı ki salı günü Atlas Sineması'ndaki gündüz gösterimi öncesi İstiklal Caddesi'ne uzanan bir kuyruk oluştu. Gaspar Noé, festivalde Uluslararası Yarışma'nın En İyi Filmi seçilerek iki ödül kazandı. Ancak Noé çılgınlığı törenle birlikte bitmedi. Sonrasındaki kapanış partisine de katılan ünlü yönetmen, sıcak kanlılığı, egosuz tavırları ve eğlenceli danslarıyla beğeni topladı.

İŞTE ÖDÜLLER

ULUSLARARASI YARIŞMA

- Altın Lale: Vortex/ Gaspar Noé

- Jüri Özel Ödülü: Dağların Denizcisi/ Karim Aïnouz

ULUSAL YARIŞMA

- Altın Lale En İyi Film: Klondike (Maryna Er Gorbach)

- Jüri Özel Ödülü: (Onat Kutlar anısına) Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

- Mansiyon: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

- Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

- Senaryo: Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)

- Kadın Oyuncu: Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

- Erkek Oyuncu: Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

- Görüntü Yönetmeni: Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

- Kurgu: Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)

- Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Kerr)

- Özgün Müzik: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

- Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: Zuhal/ Nazlı Elif Durlu

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

- Eat Your Catfish/ Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand

- Mansiyon Ödülü: Her Şey Dahil/ Volkan Üce

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

- Our Ark/ Deniz Tortum, Kathryn Hamilton

- Mansiyon Ödülü: Gece Kuşağı/ Yasemin Demirci

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

- Uluslararası Yarışma'da - Vortex/ Gaspar Noé

- Ulusal Yarışma'da -Ela ile Hilmi ve Ali/ Ziya Demirel

- Ulusal Kısa Film Yarışması'nda - Göl Kenarı/ Aziz Alaca

GENÇ USTALAR YARIŞMASI

- Genç Usta Ödülü: Oyun Alanı/ Laura Wandel

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