Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi - Haberler

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Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi

Snob Magazin - Magazin
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Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Bilgin'in vefatı, oturduğu apartmanın yayınladığı duyurunun ardından öğrenildi.

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.

"PAZARTESİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK"

Yapılan duyuruda, " Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte o duyuru:

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti, haberi apartman yönetimi verdi

Snob Magazin / Magazin

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