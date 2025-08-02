İsmail Hacıoğlu, eski eşiyle yeniden evlendi! Gelinlik seçimi pek iddialı

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu, yıllar sonra eski eşine geri döndü. 2020 yılında yollarını ayırdığı Duygu Kumarki ile inişli çıkışlı bir ilişki sürecinin ardından, ünlü oyuncu yeniden nikah masasına oturdu.

Boşandıktan sonra adı Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz gibi ünlü isimlerle anılan Hacıoğlu, bir süre sonra kalbinin sesini dinleyerek kızı Yemin'in annesi Kumarki ile tekrar bir birlikteliğe başlamıştı. Bir dargın bir barışık süren ilişkileri, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir düğünle yeniden evliliğe taşındı.

TEKNE DÜĞÜNÜNDE ROMANTİK ANLAR

Çift, bu kez daha sade ama samimi bir törenle evliliklerini tazeledi. Düğün için tekne konseptini tercih eden ikili, yakın arkadaşlarının katıldığı bu özel günde sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. Özellikle Duygu Kumarki'nin paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

DEKOLTE GELİNLİK SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Törende Duygu Kumarki'nin tercih ettiği derin dekolteli gelinlik, kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Cesur tasarımıyla öne çıkan gelinlik, düğünün önüne geçerek çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ilişkilerinde yaşadıkları tüm iniş çıkışlara rağmen ikinci kez "evet" diyerek yeni bir sayfa açtı. Çiftin mutluluğu, hem sevenleri hem de magazin gündeminin yakın takibinde.