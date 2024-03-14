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Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu

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Şarkıcı Işın Karaca, oğlu ölümlü kazaya karışarak yurt dışına kaçan estetik doktoru Bülent Cihantimur yüzünden 10 sene önce annesinin ölümden döndüğünü söyleyerek "Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yoktu. Verdiği ilaçtan dolayı da kalbi durdu" diyerek isyan etti.

Estetik doktoru Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C. ölümlü kazaya karıştıktan sonra yazar annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçtı. Şarkıcı Işın Karaca da 10 sene önce annesinin doktor Cihantimur'un tedavisinden dolayı ölümden döndüğünü söyledi.

"ANNEMİN HAYATININ İÇİNE ETTİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına telefonla bağlanan Işın Karaca, yıllar önce yaşadıkları korkunç olayı şu sözlerle anlattı: Annem 10 yıl önce kendisine yüz gerdirme ameliyatı oldu. Kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yok. Bu da yetmiyormuş gibi sakinleşsin diye verdikleri ilaçtan dolayı annemin kalbi duruyor. İlk ameliyatında yapamıyor sonra 1 hafta sonra tekrar yapıyor. Annem ölümden döndü. Sonrasında da bu doktor hiçbir şey yapmadı, telefonlara çıkmadı. 10 sene önce annemin hayatının içine etti. Havalimanına Eylem Tok ve oğlunu götüren şahıslardan biri o dönem benimle konuşarak 'Doktor Bey şu anda çok meşgul, biz size dönelim. Bir hata varsa biz telefi etmek isteriz' gibi hiç hoş olmayan şeyler söylediler. Annem araştırıp gitmese ben o kişiye asla götürmezdim."

Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu

"BABAYI İÇERİ ALSINLAR, ANNE VE OĞLU TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNER"

"16 yaşındaki bir çocuk, adamı öldürüyor. Katliam gibi bir kaza. Anne de gülerek oğlunu götürüyor. Gördükçe içim titriyor, ekranı parçalamak istiyorum. Oğlunu yurt dışına kaçırıyor... Sen misin anne? Bu mu annelik? Hadi anne bunu yaptı baba nerede? Alın bu babayı içeri. Babayı içeri aldıktan sonra bunlar da tıpış tıpış geri döner. Muhakkak ki babanın da ifadesi alınmıştır. Diğer tarafta 1,5 yaşında yetim kalan bir çocuk var."

Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

ya tamam da abla, annenizin bir sağlık sorunu sorunu yoksa estetikle falan ne işi var artık o yaşta. acayip bir durum yoksa estetiğin hepsine karşıyım,doğal olan güzel olandır. Adrien Brody nin burnu büyük mesela ama adam onunla tarz. yaratılana dokunmamak gerek bence

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hoca kendine estetiği yapamamış ki insanlara yapsın :)))

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Ihsan Nuroğlu:

AYLARDIR MEDYAYI IŞKAL ETTINIZ BIRAZ PARA BIRAZ MEDYATIK OLMAK ICIN YAPMAYIN BUNU BİR KARIBAN OLSA MEVLA KAYIRA

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2
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Yusuf Odemis:

Bu adamın ne kadar sahtekar olduklarını eski çalışanlarına sorun...

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0
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