6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son altı ayda verdiği 20 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, dün gece katıldığı bir düğün organizasyonunda sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Kenan Doğulu ile birlikte performans sergileyen Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAHNEDEKİ İLK CANLI GÖRÜNTÜ

Uzun süredir sahneye bu kadar fit bir şekilde çıkmayan Işın Karaca, zayıflamasının ardından ilk kez canlı performans sergiledi. Ortak arkadaşlarının düğününde sahne alan Karaca, şıklığı ve enerjisiyle geceye damga vurdu. Sanatçıyı görenler gözlerine inanamazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Işın Karaca olduğunu bilmesem tanıyamazdım" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

KİLO VERME SIRRINI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay bir konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaca, altı ayda 20 kilo verdiğini açıklamış ve bu sürecin sırrını "Yemeyince oluyormuş" sözleriyle özetlemişti. Karaca, "Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli. Her şey doktor kontrolünde ilerliyor. Balık yağı ve magnezyum takviyesi kullanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"TARİHİMDE İLK KEZ BU KİLODAYIM"

Şarkıcının, bugüne dek hiç ulaşmadığı bir kiloda olduğu ve bu halinden son derece memnun olduğu öğrenildi. Karaca'nın disiplinli beslenme düzeni, destekleyici takviyeler ve kararlı yaşam tarzı sayesinde bu forma ulaştığı belirtiliyor.