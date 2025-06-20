İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

İrem Derici'nin estetik pişmanlığı
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Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı estetik itirafıyla gündem oldu. "Memelerimi küçülttüreceğim" diyen Derici, geçmişteki kararı için pişmanlığını dile getirdi.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, hem özel hayatı hem de samimi açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Instagram sayfasında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenleyen Derici, estetikle ilgili gelen soruya içten bir yanıt verdi. Bir takipçisinin, "Abla memelerimi yaptıracağım da hiç pişman oldun mu?" sorusuna çekinmeden yanıt veren Derici, yıllar önce yaptırdığı estetik müdahaleyle ilgili pişmanlığını dile getirdi.

İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

ESTETİKLERİNDEN MENMUN DEĞİL

Ünlü şarkıcı, "Evet, en kısa zamanda küçülttüreceğim. Yaptırdığımda 45 kiloydum, şu an 58," ifadelerini kullandı. Derici'nin bu samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından destek yorumları da gecikmedi.

İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

Daha önce de açıklamaları ve esprili tavrıyla adından söz ettiren Derici, güzellik anlayışına dair yaptığı dürüst paylaşımlarla takipçilerinin takdirini topluyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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