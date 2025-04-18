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İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!

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Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan ve aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan İrem Derici, şu sıralar yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile birlikte. Derici son olarak sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde dans ettiği anları yayınladı. Paylaşılan videoda Derici ve Kunukcu'nun eğlenceli anları yer alırken, Kunukcu'nun yaptığı el hareketleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, özel hayatıyla yine gündemde. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sevgilisiyle bir gece kulübünde eğlendiği anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!

Paylaşılan videoda, ikilinin samimi ve eğlenceli anları ön plana çıkarken, takipçilerin dikkatini çeken asıl detay Kunukcu'nun jestleri oldu. Videonun bir bölümünde DJ Melih Kunukcu'nun Derici'ye yönelik hareketleri, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimileri çiftin uyumunu överken, kimileri ise Kunukcu'nun tavırlarını şaşırtıcı buldu. İrem Derici'nin paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken bazı kullanıcılar yapılan paylaşımı eleştirerek yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bağzıları:

İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!

İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!

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İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKonyali:

hayat size güzel

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