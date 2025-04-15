İrem Derici'den samimi açıklama: Genç erkek severim

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, önceki akşam Büyükçekmece'deki bir mekânda sahne aldı. Renkli kişiliği ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Derici, sahneye çıktığı gece hayranlarını şarkıları kadar esprileriyle de coşturdu. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, aralarındaki yaş farkıyla ilgili gelen eleştirilere net bir yanıt verdi. "Bülent Ersoy'un bir lafı vardır; 'Genç severim' der. Ben de genç seviyorum," diyen Derici, erkek arkadaşıyla olan uyumundan övgüyle bahsetti: "1987 doğumluyum, Melih 1999. Aramızdaki 12 yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Çünkü benim enerjime yaşıtlarım yetişemiyor. İyi ki bulmuşuz birbirimizi. Seviyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Göklerde yaşıyoruz!"

ŞAŞKINLIĞINI PAYLAŞTI

Sözlerini mizahi bir şekilde sürdüren Derici, yıllar öncesine dair bir anısını da paylaşarak dinleyicilerini kahkahaya boğdu. "Üç yıl önce Çeşme'deyim. Hayatımda kimse yok, çapkınlık yapacağım. Bir grup genç geliyor, içlerinden biri beni süzüyor. Resmen Yunan tanrısı gibi! Dedim ki numaramı isteyecek, tam o sırada bana 'İrem Abla, ben senin şarkılarınla büyüdüm' dedi. Libido sıfır. Otele döndüm, moral sıfır," sözleriyle herkesi güldüren ünlü şarkıcı, eğlenceli tavırlarıyla geceye damga vurdu. Hayranlarından tam not alan İrem Derici, sahnedeki performansıyla olduğu kadar içten açıklamalarıyla da gönülleri fethetti. Konserin sonunda sevilen şarkılarından birini DJ Melih Kunukcu'ya ithaf eden şarkıcı, "Bana aşkı yeniden hatırlattı," diyerek mutluluğunu bir kez daha dile getirdi.