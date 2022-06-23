İrem Derici'den 'Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?' diyen takipçisine cevap: Parayla

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığını söyleyen ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu zamana kadar yaptırdığı estetik operasyonları gizlemeyen şarkıcı, göğüsleriyle ilgili bir soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi.

"MİNNACIK BEDENDE BU MEMEYİ NASIL YAPTIN?"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 7,9 milyon takipçisi bulunan İrem Derici, eşofman üstüne giydiği sporcu sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" dedi. Daha önce göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık" diyen şarkıcı, bir takipçisinin "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" sorusuna "Parayla" yanıtını verdi.