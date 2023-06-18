İrem Derici Bursa'da Unutulmaz Konser Verdi

Bursa'da sahne alan İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı. 'Yansın Geceler' şarkısı ile konserine start veren şarkıcı Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. Şarkı arasında dinleyicileri selamlayan Derici nazara geldiğini dile getirdi. Derici; 'Süslenmiştim püslenmiştim, bir Cuma ya da Cumartesi akşamı sahne almıştım Bursa'da. Ah çocuklar nazara geldim, hain insanlar nazar etti. Bugün altın sarısı bir elbise giyecektim, fermuarı patladı. Sonra bugün taşlı bir elbise almıştım, giydim, sonra dedim ki bunu giyeceğime ben donla çıkayım. Her yerim meydanda. Sonrasında bunun fermuarını kapatmaya 5 kişi yeltendik kapattık. Yoksa gerçekten donla çıkacaktım. Hani dedim samimiyetten 'İrem Derici bu kadar da değil'. Az önce kulisten sahneye çıkacakken ayağımın ucuna tekme attım yürürken. Sağ ayağım şuan kanıyor ama buna inat daha çok eğleneceğim. Bugün burada çok büyük anılar biriktireceğiz. Çok eğleneceğiz. Yarın sabah göreceksiniz 'İrem Derici ayağını kırdı' diyerek 'Acemi Balık' şarkısını seslendirdi.

Bursa'da İrem Derici'den unutulmaz konser

BURSA - Bursa'da İrem Derici unutulmaz bir konsere imza attı. Performans ve sahne şovuyla büyük ilgi toplayan İrem Derici, "Nazara geldim, hain insanlar nazar etti. En son ayağımı vurdum ama her şeye inat daha çok eğleneceğim. Yarın okursunuz İrem derici ayağını kırdı diye. " ifadelerini kullandı.

Son yılların en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan İrem Derici, Bursa'da unutulmaz bir konsere imza attı.

Bursa'da sahne alan İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı. 'Yansın Geceler' şarkısı ile konserine start veren şarkıcı Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. Şarkı arasında dinleyicileri selamlayan Derici nazara geldiğini dile getirdi. Derici; "Süslenmiştim püslenmiştim, bir Cuma ya da Cumartesi akşamı sahne almıştım Bursa'da. Ah çocuklar nazara geldim, hain insanlar nazar etti. Bugün altın sarısı bir elbise giyecektim, fermuarı patladı. Sonra bugün taşlı bir elbise almıştım, giydim, sonra dedim ki bunu giyeceğime ben donla çıkayım. Her yerim meydanda. Sonrasında bunun fermuarını kapatmaya 5 kişi yeltendik kapattık. Yoksa gerçekten donla çıkacaktım. Hani dedim samimiyetten 'İrem Derici bu kadar da değil'. Az önce kulisten sahneye çıkacakken ayağımın ucuna tekme attım yürürken. Sağ ayağım şuan kanıyor ama buna inat daha çok eğleneceğim. Bugün burada çok büyük anılar biriktireceğiz. Çok eğleneceğiz. Yarın sabah göreceksiniz 'İrem Derici ayağını kırdı" diyerek 'Acemi Balık' şarkısını seslendirdi.

Memlekette benden daha delilerin olduğu tek yer Bursa

Sahnedeki performansının yanı sıra, danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. 'Yazsın Bana', 'Acemi Balık' ve 'Tektaş' adlı hit şarkılarını, harika performansıyla sergileyen İrem Derici, sahnesiyle tam not aldı. Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden Derici, Bursa hayranlığını dile getirdi. Derici, " Çünkü biliyorum ki memlekette benden daha delilerinde olduğu tek yer burası. Mesela bir gelin, bekarlığa vedasına buraya gelmiş.' diyerek dinleyicisine esprili takıldı.

Benim her yerim estetik

Bekarlığa veda için konsere gelen genç hanımlarla sohbetine devam eden Derici;' arkadaşları yasta diye simsiyah giydirmiş. İnanılmaz güzelsiniz. Sözü üzerine 'sizde çok güzelsiniz yanıtını alan derici' yoo benim her yerim estetik' cevabını verdi.

Benden daha eğlencelisi yok

Son zamanların en çok dinlenen şarkıları arasında bulunan 'Bi Tek Ben Anlarım' şarkısını sevdiğini dile getiren Derici özel hayatıyla ilgili birkaç açıklama yaptı. Derici: "Beni unutabilirler mi tabi unutabilirler. Ama her zaman hayatına girdiğim her insana bir kağıt kesiği bırakırım. Çünkü benden güzeli çok, benden uzunu çok, daha zayıfı çok, daha zengini çok. Ama benden daha eğlencelisi yok. Ben hayat kolaylaştırırım. Çünkü herkesin derdi kendinedir. ' dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra gündemde olan şarkıları da kendi yorumuyla Bursalı sevenlerine seslendirdi. Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Derici, yalnız bırakmadıkları için Bursalılara teşekkür etti.