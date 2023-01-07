İrem Derici'nin Cem Belevi Açıklaması Şaşırttı!

İrem Derici , Arnavutköy'deki bir Jain adlı mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Allah o Sinan'ı bildiği gibi yapsın. İki gündür Piyanist albümü için okuma yapıyorum. Stüdyolarda sürünüyorum. Sinan albüm için büyük konuşuyor. Onun ata sporu büyük konuşmak. Ama ben onun gibi değilim. Albümde her tarzdan müzik var. Güzel olacak. Allah utandırmasın" dedi.

2022'yi de değerlendiren Derici, "Her yıl olduğu gibi sahnelerde geçti. Ben şükretmeyi seviyorum. 'Çok şükür, bin şükür' diyerek listeleri alt üst ettik. Batum'daydık. Güzel bir sahne yaptık. 2022 öğretici bir yıl oldu. Bir araştırma şirketi beni en iyi seçmiş. Ama ben inanmıyorum öyle şeylere. O listede ilk 10'da olan herkes çok iyiydi. Herkes çok çalıştı. Herkes çok yoruldu. Bana en yakın olan isimlerinde hakkını yememek lazım" diye konuştu.

"AŞIK OLMAK İSTİYORUM AMA"

Gazetecilerin, "İbrahim Tatlıses'e de bir siteminiz oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "ibrahim Tatlıses'in ben bir Ajda bilirim. Hadise bilirim. Söylemini ' İrem Derici 'ye ayıp oluyor' diye sosyal medyada paylaşmışlardı. Bende espri olsun diye öyle bir şey yazdım" dedi. 2023'te sadece iş odaklı olduğunu söyleyen Derici, "Kör kütük aşık olmak istiyorum ama ihtimal yok. Sürekli sahne olacak. Vakit olmayacak. Yeni bir single albüm yapıyoruz. Tek şarkılık. Adı 'Papatya' ilk o çıkacak. Sonra Sinan'ın albümü. Sonra bir ay dinleneceğiz. Sonra başka bir şarkı çıkacak" diye konuştu.

"KİMSE KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Belevi'nin '2022'de aşktan yana yüzüm hiç gülmedi' demesi hatırlatıldı.

Derici, "Evet takip ettim ve gördüm. Şu konuda haklı. Kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan bir sene geçti. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyiz. Sadece bir daha bir ilişki zaten olmaz. Beyaz bayrak çektik. Bir yerde karşılaştığımız zaman bir selam, o kadar. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. Herkesin yolu açık olsun. Herkesin yeni açılan kapıları bereketli gelsin" diyerek oradan ayrıldı.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldu, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmi Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı.

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Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü.

Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekar Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı. Dudak Payı, Vazgeçtim İnan, Affeder mi Aşk Bizi?, Konu O Olunca isimli single çalışmaları bulunuyor.

İREM DERİCİ ÖZEL HAYATI

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı.