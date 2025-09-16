Haberler

İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda

İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
Güncelleme:
"Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği siroz nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kardeşi Umut Özkan, "Abim yoğun bakımda, dualarınıza ihtiyacımız var" sözleriyle sevenlerinden destek istedi.

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Geniş Aile'de "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dün ortaya atılan iddialara göre Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

48 yaşındaki Özkan'ın uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü, geçmişte ise maddi sıkıntılarını kamuoyuna açıkça dile getirdiği biliniyor.

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Yaşananların ardından Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var."

"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"

Gazeteci Asiye Acar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Umut Özkan'a ulaştığını belirtti. Acar'ın aktardığına göre Ufuk Özkan bir süredir siroz tedavisi görüyor, ancak nakil için heyetin olumsuz rapor vermesi oyuncuyu derinden üzmüştü.

Umut Özkan'ın, abisinin şu sözlerini paylaştığı ifade edildi, "Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım." Acar, oyuncunun bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

İçmeseymiş o kadar. ne duası bu. Allahım alkolü bu sana hizmet için alnını secdeden kaldırmayan kulunun vücudundan temizlemi diyeceğiz.

Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

Be saçmalıyorsun @mcık ağızlı

Haber Yorumlarıhakkın yanında:

azizim siroz sadece alkol ile gelmez bilgine

Haber YorumlarıYalcın Soydan:

İyi, kötü, inançlı inançsız hiç bir ayrım yapmadan herkesin rızkını veren Yüce Yaradan'ın merhametini sorgulamak sana mı kaldı. İçerken yanında mıydın. Ağzına alkol sürmeden çok sayıda ilaç kullanmak zorunda kalarak karaciğeri zarar gören ve siroz olan insanlar da var. Kaldı ki herkesin kendi hayatı. İnsanlar sevdikleri için iyi temenni de bulunulmasını rica etmiş. Allah (c.c.) şifa versin demek bu kadar zor olmamalı.

Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

turgut önce insan olacaksın istedigin kadar namaz kıl oruç tut insan olmadıktan sonra hava civasın

Haber Yorumlarızırzop:

Allah şifa versin

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah şifa versin inşallah. Ailesine sevenlerine bağışlasın.

