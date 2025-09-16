İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Geniş Aile'de "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dün ortaya atılan iddialara göre Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

48 yaşındaki Özkan'ın uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü, geçmişte ise maddi sıkıntılarını kamuoyuna açıkça dile getirdiği biliniyor.

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Yaşananların ardından Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var."

"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"

Gazeteci Asiye Acar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Umut Özkan'a ulaştığını belirtti. Acar'ın aktardığına göre Ufuk Özkan bir süredir siroz tedavisi görüyor, ancak nakil için heyetin olumsuz rapor vermesi oyuncuyu derinden üzmüştü.

Umut Özkan'ın, abisinin şu sözlerini paylaştığı ifade edildi, "Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım." Acar, oyuncunun bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.