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İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan İnci Taneleri oyuncusu Nilay Evin, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını itiraf etti. Sosyal medyada tepki çeken o anlar, yayından kaldırıldı.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programına katılan Nilay, sosyal medyada eleştiri aldı. Kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını anlatan Nilay, İnci Taneleri oyuncusu çıktı.

İnci Taneleri'nde Dilber'in arkasında dans eden oyunculardan biri olduğunu söyleyen Evin, programda şaşırtan bir itirafta bulundu.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

"KUZENİMİN KOCASI BENDEN HOŞLANIYOR"

"Kuzenimin eşi meğerse benden hoşlanıyormuş. Her gün kuzenime gidiyorum da bunu ona 'Eşinden benden hoşlanıyor' diyerek söyleyemiyorum" diyerek herkesi şaşırttı. "Enişteyle delirmeceler" diyerek gülen Hasan Can Kaya "Eşinin hoşlandığını nereden öğrendin?" diye sorunca da "Eşi kendi söyledi. 20 yıldır beraberler ben de neredeyse bir yıldır düzenli olarak kuzenime gidiyordum" dedi.

Hasan Can Kaya'nın, "Kuzenin olmasa sen adamı hoş buluyor muydun?" sorusuna cevap veren kadın, "Buluyordum. Sonra bir gün kuzenim tuvalette adam gözümün içine bakıyor sonra bir şeyler söylemeye başladı, dedim saçmalama dur. Tam kalkacağım 'Nilay ben senden hoşlanıyorum' dedi. Yarın işte kuzenin gidiyor gel dedi. Eşine böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Kuzenim eşini çok seviyor ama eşinin gözü bendeymiş meğerse..." diye konuştu.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

"HALA EVLİLER"

Hasan Can Kaya "Hâlâ evliler mi bu yayınlarsam..." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştı. Nilay ise "Boş ver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim 5 tane kuzenim var" diyerek güldü.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada tepki çeken anlar, yayından kaldırıldı.

İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İzlenmek için yapmayacağınız şey yok. Reziller.

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Reklamın iyisi kötüsü olmaz demiş. Gerçek olduğunu düşünmüyorum

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Haber YorumlarıKerim Köroğlu:

izledim bunu hasancan uyarıyo açıklamasaydın keşke diyo kadın da nerden bilecek bir sürü kuzenim var yakında daha beterleri çıkar

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Haber Yorumlarıali tartan:

Bence sen enişteye gönderme yapmışsın

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yalanın Mucitleri :) Flash Tv oyunculuk seçmelerini kazandınız.

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Haber Yorumlarısezgin_duman:

RTÜK ne iş yapıyor takıpe alsın ahlaksızlık diz boyu bu aralar çok artmaya başladı hele bu dizilerde

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

ülkemizde ahlaksızlık çok fena yapıyor

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

paralı konuklar iş başında aldıgınız kazandıgınız parqda bogulacaksınız

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Haber Yorumlarıerman genç :

Acunun paralı arsız elemanı bu işte devletde oturup RTÜK adı altında izliyor çav ve çekirdek eşliğinde sonra 2025 yılı Aile yılı imiş BRAVO SİZE

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Haber YorumlarıSelami Alkır:

Gerçek hayatta oynadığı rolden bile daha aşağılık demek ki...

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