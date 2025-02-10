İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programına katılan Nilay, sosyal medyada eleştiri aldı. Kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını anlatan Nilay, İnci Taneleri oyuncusu çıktı.

İnci Taneleri'nde Dilber'in arkasında dans eden oyunculardan biri olduğunu söyleyen Evin, programda şaşırtan bir itirafta bulundu.

"KUZENİMİN KOCASI BENDEN HOŞLANIYOR"

"Kuzenimin eşi meğerse benden hoşlanıyormuş. Her gün kuzenime gidiyorum da bunu ona 'Eşinden benden hoşlanıyor' diyerek söyleyemiyorum" diyerek herkesi şaşırttı. "Enişteyle delirmeceler" diyerek gülen Hasan Can Kaya "Eşinin hoşlandığını nereden öğrendin?" diye sorunca da "Eşi kendi söyledi. 20 yıldır beraberler ben de neredeyse bir yıldır düzenli olarak kuzenime gidiyordum" dedi.

Hasan Can Kaya'nın, "Kuzenin olmasa sen adamı hoş buluyor muydun?" sorusuna cevap veren kadın, "Buluyordum. Sonra bir gün kuzenim tuvalette adam gözümün içine bakıyor sonra bir şeyler söylemeye başladı, dedim saçmalama dur. Tam kalkacağım 'Nilay ben senden hoşlanıyorum' dedi. Yarın işte kuzenin gidiyor gel dedi. Eşine böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Kuzenim eşini çok seviyor ama eşinin gözü bendeymiş meğerse..." diye konuştu.

"HALA EVLİLER"

Hasan Can Kaya "Hâlâ evliler mi bu yayınlarsam..." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştı. Nilay ise "Boş ver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim 5 tane kuzenim var" diyerek güldü.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada tepki çeken anlar, yayından kaldırıldı.