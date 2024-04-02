İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM YETİŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.