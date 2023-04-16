'İmam nikahını severim' diyen Sinan Akçıl, 4 tane eşi olduğunu itiraf etti: Boşayamadım konuşmuyorlar benimle

Danla Bilic'in YouTube programına katılan Sinan Akçıl, "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var , hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle şaşırttı. Akçıl program üzerinden 12 kez "Boş ol" kelimesiyle imam nikahıyla evlendiği kişilere seslendi.

İşindeki başarısı kadar, özel hayatıyla da gündemde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanmasıyla uzun süre konuşulmuştu.

"4 TANE EŞİM VAR"

Fenomen Danla Bilic'in YouTube programına katılan Sinan Akçıl, programda evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulundu. Başarılı şarkıcı imam nikahını çok sevdiğini ve 4 kez evlilik yaptığını söyledi.

"HİÇBİRİNİ BOŞAYAMADIM"

Danla Bilic'in "Çok inançlı biriymişsin, böyle bir bilgi edindim" sözlerine Sinan Akçıl "Doğru evet, Umre yaptım" sözüyle karşılık verdi. Fenomenin "İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusuna ise "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim? dedi.

12 KEZ "BOŞ OL" DEDİ

Ünlü şarkıcı şaşırtan sözlerinin ardından ekran karşısında imam nikahıyla evlendiği 4 kişiyi ima ederek 12 kez "Boş ol" kelimesini kullandı. "Böyle oluyor mu bilmiyorum, Dinimize uygun mu bu? Bilmiyorum" diyen Akçıl, yeniden evlilik konusuna da yeşil ışık yaktı.