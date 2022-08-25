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İmam Hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın

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Konser verdiği esnada "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan şarkıcı Gülşen, Twitter'ın gündemine oturdu. "Gülşen tutuklansın" etiketiyle yapılan paylaşımlarda şarkıcıyı hedef alan kullanıcılar, "Hesap vereceksin, böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Sahnede bir kişi hakkında konuşan Gülşen, "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede İmam Hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın

İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın

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Ecem Altan
Ecem Altan
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