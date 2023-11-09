İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi

Çemberimde Gül Oya, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda ve son olarak Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? isimli dizide rol alan Melisa Sözen, oyunculuk performansının yanı sıra bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAM NOT ALDI

Yıllardır müzisyen Harun Tekin ile gözlerden uzak aşk yaşayan Melisa Sözen, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Sözen hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım oyuncunun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da eski saçlarına dönmesi gerektiğini söyledi. Sözen'in yeni saçlarına Demet Evgar, Tanem Sivar, Pınar Deniz, Ezgi Mola, Biran Damla Sönmez, Burcu Biricik, Şükran Ovalı ve Didem Balçın gibi ünlü isimlerde destek yorumu geldi.

İşte oyuncunun yeni imajı: