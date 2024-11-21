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İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı

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Son dönemde Esas Oğlan dizisindeki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise, bu kez imajıyla çok konuşuldu. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek, kızıl oldu. Son halini görenler "Kızıl saçlarıyla daha da ateşli olmuş" yorumlarında bulundu.

Klipleriyle, dans şovlarıyla, son olarak da rol aldığı dizideki ateşli sahneleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bu kez de imajıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek kızıl oldu. Türkiye'nin en seksi bulunan kadınlarından biri olan Hadise'nin son halini görenler, "Kızıl haliyle daha da ateşli olmuş" yorumlarında bulundu.

HADİSE KIZIL SAÇLI HALİYLE ORTALIĞI YIKTI

39 yaşındaki şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenilmişti. 'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.

SEDA BAKAN İLE AYNI KIYAFETİ GİYDİ

'Esas Oğlan' dizisinin galasında poz veren ünlü şarkıcı, yakın dostu oyuncu Seda Bakan ile aynı kıyafeti giydi. Galadan anları sosyal medya hesabından paylaşan ikilinin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı

İŞTE HADİSE'NİN SON HALİ

İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı

İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYILDIZ:

Şahtı şahbaz olmuş.

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Haber YorumlarıName:

o. ne olacak. hiç bir vasfı yok, ses yok got baş sallamayla lüks içinde yaşıyor,

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Şeytanın emrinde

Yorum Beğen1
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