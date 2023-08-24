İlkim Karaca... CEM KARACA FİLMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU!

Hayatı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" ismiyle film yapılmaya başlayan Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Bu süreçte kendisinin yok sayıldığını ileri süren Karaca, kendisinden izin alınmadığını da söyledi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı " Cem Karaca'nın Gözyaşları" ismiyle film oluyor. İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı hatta çekimlerine başlanan film için kendisinden izin alınmadığını söyleyen Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca yasal yollara başvurdu.

EŞİNDEN İZİN ALINMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Yüksel Aksu'nun yönettiği, İsmail Hacıoğlu'nun da Cem Karaca'ya hayat vereceği film için sanatçının eşinden izin alınmadığı ortaya çıktı.

Cem Karaca'nın Feride Balkan'la yaptığı üçüncü evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Karaca, Fikri Harika ile Aytaç Medya'nın yapımcılığında çekilen film için danışmanlık yaparken kendisinin yok sayıldığını söyleyen İlkim Karaca, yasal haklarını kullanmak için harekete geçti.

"KİŞİLİK HAKLARI TEHLİKE ALTINDADIR"

İlkim Karaca'nın avukatı Eda Salman mahkemeye sunduğu kapsamlı 8 sayfalık dilekçe sunarak taleplerinde bulundu. Sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

" İlkim Karaca merhum Cem Karaca'nın 5. ve son eşi, yasal mirasçısı ve menajeridir. Davalı yapım şirketleri, müvekkilden izin almadan merhum Cem Karaca'nın hayatını konu alan bir sinema filmi çekmektedir.

Müvekkilin kişilik haklarının ihlal edilme tehlikesi mevcuttur. Müvekkilden, merhumun hayatının senaryolaştırılması ve sinema filmi haline getirilmesi için hiç bir izin alınmamıştır.

Senaryo desteği, merhum Cem Karaca'nın ve müvekkilin ihtilaf içinde olduğu kişilerden alınmaktadır. Cem Karaca'nın ve annesi Toto Karaca'nın, Emrah Karaca ve Feride Balkan ( Cem Karaca'nın üçüncü eski eşi) ile olan ihtilafı.

Müvekkilin Emrah Karaca ve Feride Balkan ile olan ihtilafı. Cem Karaca ve müvekkilin Meriç Başaran (Cem Karaca'nın ikinci eski eşi) ile olan ihtilafı. Emrah Karaca, Feride Balkan ve Meriç Başaran'ın; müvekkil, Cem Karaca, Toto Karaca ve Semra Uçbay'a (Cem Karaca'nın ilk ve dördüncü eski eşi) karşı cepheleşmesi.

"İLKİM KARACA, CEM KARACA'NIN HAYATINI AKTARABİLECEK EN ÖNEMLİ KAYNAKTIR"

Müvekkil, merhum Cem Karaca'nın hayatının anlatımı ve aktarımında doğru bilgi akışını sağlayabilecek en önemli kaynaktır.

Müvekkil, merhum Cem Karaca'nın eşi ve menajeri olmasının yanı sıra, merhumun müvekkile tüm hayatını anlatıp yazdıracak ve de sınırsız vekaletler vererek merhumun kendisini temsile müvekkili tek yetkili kılacak kadar yakını olarak hayatında yer aldığından ve yasal mirasçısı sıfatını haiz müvekkilden merhumun hayatına ilişkin detayları anlatma yetkisinin gasp edilmesi anlamına gelecektir.

Dava konusu sinema filmi için müvekkilden izin alınmaması başlı başına bir kişilik hakkı ihlalidir. Müvekkilin, son eşi ve yasal mirasçısı olduğu merhum Cem Karaca'nın hatırasını koruma hakkı bulunmaktadır."

"YASAL HAKKIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Sosyal medya hesabından hakkındaki haberi paylaşan İlkim Karaca, "Cem Karaca filmi için, eşi ve yasal mirasçısı olarak benden izin alınmadığı için yasal hakkımı kullanmak mecburiyetinde kaldım. İlgi ve desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkürler" dedi.