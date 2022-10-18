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İspanyol dizisinde başrol olan İlker Kaleli, dünyaca ünlü oyuncu Maggie Civantos ile partner oldu

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Bir süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli, önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçiyor. Kaleli'nin partneri ise İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos oldu.

Son zamanlarda şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ekranların sevilen oyuncusu İlker Kaleli, İspanyol Antenna 3 kanalının 'La Pasion Turca' adıyla çekeceği altı bölümlük dizide başrol oynayacak. Yakışıklı oyuncunun partneri ise İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos seçildi.

ÇEKİMLER İSTANBUL VE İSPANYA'DA YAPILACAK

Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek. İlker Kaleli'nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos'un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia'yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen macera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.

İlker Kaleli, İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol olduMaggie Civantos

İlker Kaleli, İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol oldu

İlker Kaleli, İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol oldu

İlker Kaleli, İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol oldu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

İlker Kaleli İspanya Magazin Haberler

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