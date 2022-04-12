İlişki terapisti Selin Karacehennem'den 'Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor' diyen takipçisine cevap

Katıldığı televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Ünlü isme gelen sorular ise herkesi şaşkına çevirdi.

"KOCAN SENİ HAYAT KADINLARIYLA AYNI SEVİYEYE İNDİRİYOR"

Karacehennem, "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor, ben de bu durumu kabullendim. Resmen para karşılığı birlikte oluyor gibiyiz" diyen kadın takipçisini cevapsız bırakmadı. Takipçisinin yaşadığı duruma tepki gösteren ünlü isim, "Hayır, hayır! Seni hayat kadınlarıyla aynı seviyeye indiriyor. Ben kimseye kızmıyorum hayat kadınları da başka bir yol bulamamış olabilir. Ama ben kocasının parasını... Şaka olarak bile hoşlanmadım. 'Hayır verme' diyeceksin. Ya da işine geliyorsa alıp harca. Prensip olarak yakışmaz" dedi.

"ALDATILDIĞINIZI HİSSETTİĞİNİZDE KONUŞMAK YERİNE TERAPİSTE GELİN"

Selin Karacehennem bir takipçisinin "Aldatma olduğu zaman yüzleşmeli mi yoksa anlamamazlıktan mı gelmedi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yüzleştiğin zaman %100 'ben yapmadım' diyecek. Sen ispat etmeye çalıştığın zaman da onları silmeye çalışacak. Altta kalmamak için şiddet uygulayacak. Çocuklarınızın gözü önünde yerle bir olacaksınız. Bence bunu hissettiğiniz zaman evlilik terapistine getirmeyi teklif et. ihaneti söylediğinde kavga çıkarırlar.