İlişki İtirafı Olay Yarattı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan tasarımcı Başak Dizer, bu ayın sonunda Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapacak.

İSMİ DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Çift ilk bebeklerine de Kurt ismini verecekler.

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, çocuğuna isim verirken bu projeden esinlendiği ileri sürüldü.

"KURT SEYİT VE ŞURA DİZİSİ SIRASINDA İLİŞKİYE BAŞLADIK"

Doğum için gün sayan Başak Dizer, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu.

Dizer, "Oğlunuza neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldınız?" sorusuna, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı.

"ANISI VAR"

Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk" cevabını verdi.

"KAVİMLERİN YOL GÖSTERİCİSİ"

Sözlerini sürdüren Dizer, "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. Dizer, Aşk-ı Memnu dizisinde stil danışmanlığı yaptı. Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı. Başka Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu

2012 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney

2013 Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kelebeğin Rüyası

2014 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 2009 Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 2012 Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)