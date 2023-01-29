Evinin sokağından çıkarken görüldü! İki yıl evli kalan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?

Uzun süre sevgili olduktan sonra 2015 yılında görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın evliliği 2017 senesinde bitmişti. Oyuncu ve şarkıcı cephesinde flaş gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının sabah saatlerinde Boluğur'un evinin bulunduğu sokakta görülmesi kafaları karıştırdı.

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.

İKİLİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken, Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu. Bir araya gelmesi imkansız gözüyle bakılan ikiliyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

EVİNİN SOKAĞINDAN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.