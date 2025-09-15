Haberler

Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce tarihi mekânlarda çekildiği kareleriyle dikkat çeken ünlü model, bu kez mutfaktaki tercihiyle öne çıktı. Suarez'in sosyal medyada yaptığı "menemen" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncu ve model, bu kez Türk mutfağına olan ilgisini gösteren kahvaltı tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

İSTANBUL KEYFİ SOSYAL MEDYADA

Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni ilişkisini China Suarez ile duyuran Icardi, aşkını sosyal medyada gözler önüne sermişti. Ünlü çiftin doludizgin devam eden birlikteliği sürerken, Suarez de İstanbul'daki yaşamına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce tarihi mekanları gezen Suarez, bu kez kahvaltı sofrasından yaptığı bir paylaşım ile adından söz ettirdi.

TÜRK MUTFAĞINA MERAK SARDI

33 yaşındaki Arjantinli model ve oyuncu, kahvaltı menüsünde menemen tercih etti. Kendi hesabından paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Suarez'in Türk mutfağına ilgisi takipçileri tarafından da olumlu yorumlar aldı. "Menemen tercihi süper", "Tam bir İstanbul kahvaltısı", "Türk mutfağını keşfetmeye başladı" yorumları dikkat çekti.

