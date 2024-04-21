İbrahim Tatlıses'ten filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum

Açtığı davayla Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ablası da Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Kızlarının babalarını aramak için verdiği mücadelenin ardından Müge Anlı'nın programında aranan anne Suphiye Orancı'nın yıllar önce İbrahim Tatlıses ile birçok filmde oynadığı ortaya çıkınca usta sanatçıdan yorum gecikmedi.

İBRAHİM TATLISES'E AŞIK KADINI OYNAMIŞ

Yıllar önce 4 çocuğunu Türkiye'de bırakarak Almanya'ya taşınarak orada 2 evladı ve eşiyle yeni bir hayat kuran annesine ulaşmak isteyen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Bir izleyici, Orancı'nın kapısına giderek kızlarının onu aradığını söyleyerek programa bağlanmasını istedi ancak anne, teklifi geri çevirerek evine polis çağırdı. Kendine yeni hayat kuran Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu Yalan" (1982), "Yorgun" (1983), "Sarhoş" (1986) ve "Aşıksın" (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı. Aşıksın filminde spor salonuna giden ve Tatlıses'e aşık olan kadını, Sarhoş da ise hemşire bir kadını oynamış.

TATLISES: FİGÜRANMIŞ, HATIRLAMIYORUM

Olayda adı geçen İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani..." ifadelerini kullandı.